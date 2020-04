Rangnick pone le condizioni: vuole essere l’unico a gestire il mercato

Ralf Rangnick ha le idee chiare. In uno dei contatti con Ivan Gazidis ha chiarito come vuole agire al Milan

Ralf Rangnick ha le idee chiare. In uno dei contatti con Ivan Gazidis ha chiarito come vuole agire al Milan. Il tedesco chiede pieni poteri per quanto riguarda il mercato, senza interferenze da parte di altri dirigenti rossoneri. Chiaramente ha fatto presente che rispetterà i limiti e il budget messo a disposizione dalla famiglia Singer, il cui portavoce sarà come sempre Ivan Gazidis.

Sembra difficile quindi una sorta di convivenza tra vecchia e nuova dirigenza. Solo Moncada potrebbe rimanere come osservatore, ma strettamente subordinato a Rangnick.