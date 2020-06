Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelsea, l’attaccante del Lipsia è uno dei pupilli di Ralf Rangnick e il prossimo anno sarà Blues

Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelsea, il giocatore lascerà il Lipsia al termine della stagione così come Ralf Rangnick (suo principale “scopritore”) diretto al Milan. Ecco il comunicato dei blues:

CHELSEA – «Il 24enne ha concordato termini personali con il Blues e rimarrà nel club tedesco per il resto della stagione della Bundesliga. Si collegherà con i suoi nuovi compagni di squadra a luglio, previo superamento di una visita medica».

WERNER – «Sono felice di firmare per il Chelsea, è un momento molto orgoglioso per me entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare RB Leipzig, il club e i tifosi, per quattro anni fantastici. Sarai per sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi…»