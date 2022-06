Ramaccioni: «Milan, per competere in Champions servono i top players». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Silvano Ramaccioni parla del mercato del Milan. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

«Cosa serve al Milan? Due, tre top players, non mi chieda i nomi però in Champions senza questi giocatori non sei competitivo. Top players con gran capacità e grande esperienza del torneo. Purtroppo con i giovani la Champions si può giocare ma non a lungo.»