Ramaccioni racconta un episodio del passato: «Giocammo a Johannesburg per volere di Nelson Mandela e a lui ho diedi…». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni del nuovo episodio di Unlocker Room – The Rossoneri Podcast, format curato e prodotto da Milan TV, Silvano Ramaccioni ha rilasciato queste dichiarazioni su un episodio del passato col Milan.

PAROLE – «Capello fu una scelta del dottor Berlusconi quando Sacchi mollò. Fabio era stato per anni dirigente della sezione di pallavolo, fu invece una mossa azzeccata che culminò con la vittoria di quattro scudetti consecutivi e la Coppa di Campioni di Atene che diventa una cosa storica. Ogni fine stagione poi organizzavamo amichevoli eccezionali, siamo stati in tutto il mondo: in Brasile, in Cina, in Australia… Abbiamo giocato in tutti gli stadi possibili. Abbiamo giocato una partita storica a Johannesburg per volontà di Nelson Mandela. Diedi a Mandela il gagliardetto del Milan: un ricordo eccezionale. Per girare lì avevamo bisogno della scorta della polizia…».