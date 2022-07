Ragno racconta Maignan: «Sa isolarsi da tutto ciò che lo circonda». Le parole del membro dello staff dei preparatori dei portieri

Mike Maignan raccontato da chi lo vive da vicino. Gigi Ragno, membro dello staff dei preparatori dei portieri rossoneri, parla così nella puntata del podcast ufficiale del Milan. Le sue parole.

«Ci vuole grandissima concentrazione: credo che questa sia l’arma più importante che sta fornendo Mike a se stesso e al reparto difensivo. Sotto l’aspetto della concentrazione, Mike è strepitoso come riesce a stare in partita. Riesce a isolarsi completamente da quello che lo circonda e ha il solo obiettivo di essere pronto in tutto e per tutto. Le parate che è andato a fare sono fattore di concentrazione e posizionamento.»