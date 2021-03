Rafael Leao raggiunge un risultato a livello personale. Domani l’attaccante partirà titolare al posto di Zlatan Ibrahimovic

Rafael Leao contro la Roma ha raggiunto la sua cinquantesima presenza in Serie A. Il centravanti portoghese in due anni in rossonero ha segnato 11 reti e regalato 7 assist. Domani contro l’Udinese partirà titolare con il difficile compito di non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic, fermo per circa 15 giorni.