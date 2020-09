Rafael Leao, dove può giocare in questo Milan? Ecco le soluzioni

Rafael Leao oggi è tornato in gruppo dopo un periodo di assenza. Il portoghese vuole vivere una stagione al massimo

Rafael Leao oggi è tornato in gruppo dopo un periodo di assenza. Il portoghese vuole vivere una stagione al massimo per rilanciarsi dopo le iniziali difficoltà in maglia rossonero. Stefano Pioli ha più volte detto che l’ex Lille non può fare la prima punta. Qualora dovesse rimanere il 4-2-3-1 come modulo predefinito per la stagione, Leao potrebbe trovare posto in due ruoli. Come esterno d’attacco a sinistra in alternativa a Rebic oppure da trequartista: quest’ultima soluzione, tuttavia, sembra meno praticabile per via della presenza in rosa di Calhanoglu e Brahim Diaz.