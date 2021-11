Leao inarrestabile: nessuno dribbla come lui in Serie A. Il dato

Nessuno dribbla come Rafael Leao in Serie A: il dato sull’attaccamte portoghese del Milan in questa stagione

Continua la stagione stellare di Rafael Leao in rossonero: l’attaccante portoghese del Milan, secondo i dati raccolti dal Cies, è il giocatore che dribbla di più in Serie A, in una statistica che tiene conto dei dribbling tentati e riusciti dai giocatori.

Rafael Leao non solo è il primo in italia, ma è anche il secondo in tutta Europa, secondo soltanto ad Adama Traoré del Wolverhampton.