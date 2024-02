Rafa Silva Milan: l’idea stuzzica i rossoneri, concorrenza di una altra big di Serie A

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Rafa Silva. L’attaccante stuzzica i rossoneri ma c’è la concorrenza di un’altra big di Serie A

Il calciomercato Milan pensa al futuro e in vista della sessione estiva è stuzzicato di un possibile colpo a parametro zero:

come riportato da Calciomercato.it le attenzioni dei rossoneri si sono spostate pure su Rafa Silva per l’attacco. Il connazionale di Leao, destinato a lasciare il Benfica da svincolato, piace anche la Lazio in Italia e sarebbe finito negli ultimi tempi nelle valutazioni di mercato di Moncada.