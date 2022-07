Raduno Milan: oggi primo giorno di scuola, attesi oltre 5 mila tifosi a Milanello per riabbracciare la squadra

Secondo il Corriere della Sera saranno almeno 5 mila i tifosi presenti oggi a Milanello in occasione del primo giorno di raduno della squadra di Stefano Pioli.

La Gazzetta dello Sport spiega come Pioli abbia convocato la squadra per le 10 ma più di qualcuno ieri era già a Milanello. Rebic, ad esempio, che in serata ha postato un’immagine . La squadra andrà in campo alle 11.15 con il nuovo kit da allenamento sponsorizzato Konami (è la primavolta) e la seduta – nulla di serio ovviamente, più che altro un modo per salutare i tifosi e prendere confidenza con la palla.