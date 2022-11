Rabiot su Giroud: «Felice di averlo aiutato a eguagliare il record». Le parole del centrocampista francese

Adrien Rabiot ha parlato del compagno di nazionale Olivier Giroud a Repubblica. Le dichiarazioni del centrocampista.

«Successo mio, di Theo e Giroud merito dell’Italia? Certo che potete dirlo, perché è vero. Sono contento per me e anche per aver aiutato Olivier a eguagliare il record di gol di Thierry Henry»