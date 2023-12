Rabiot sullo Scudetto: «Ci crediamo ma la strada è ancora lunga». Le parole del centrocampista della Juventus

Adrien Rabiot ha parlato a DAZN dopo Juve-Roma. Le sue parole anche sulla lotta scudetto per cui il Milan è ancora in corsa.

VITTORIA – «Era importante per noi, abbiamo visto la partita dell’Inter e potevamo accorciare. Continuiamo così, pensando a vincere e a giocare con questo spirito».

SCUDETTO – «Certo, ci crediamo ancora di più stasera e per i prossimi mesi. È un obiettivo per me e per la squadra. Ma la strada è ancora lunga»