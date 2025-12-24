 Rabiot: «L'obiettivo del club è uno, io penso a questo»
Rabiot: «Champions o Scudetto? L’obiettivo del club è uno, io personalmente penso a questo»

Rabiot intervistato ai microfoni di Sky Sport ha fatto chiarezza su quello che è l’obiettivo stagionale del Milan

Adrien Rabiot intervistato Sky Sport tra i vari argomenti trattati, ha anche detto la sua su quello che è l’obiettivo stagionale del Milan.

Una questione che divide i tifosi rossoneri e in generale tutti gli addetti ai lavori, c’è chi parla di qualificazione in Champions League come obiettivo giusto da porsi, mentre altri parlano quasi di obbligo Scudetto.

L’OBIETTIVO DEL MILAN«Finire tra i primi quattro è l’obiettivo generale del club. Personalmente, punto a qualcosa di più grande. Se è impossibile pensare al primo posto? No, non è impossibile. Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni meno esperti. Se dovessimo vincere, potrei farmi il mio primo tatuaggio».

