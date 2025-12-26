HANNO DETTO
Rabiot non ci sta, parole da leader: sull’obiettivo del Milan! Carica l’ambiente
Rabiot intervistato da Sky Sport ha detto la sua sugli obiettivi stagionali del Milan, mentalità vincente!
Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport tra i vari argomenti trattati, ha anche detto la sua su quello che è l’obiettivo stagionale del Milan.
Una questione che divide i tifosi rossoneri e in generale tutti gli addetti ai lavori, c’è chi parla di qualificazione in Champions League come obiettivo giusto da porsi, mentre altri parlano quasi di obbligo Scudetto.
L’OBIETTIVO DEL MILAN – «Finire tra i primi quattro è l’obiettivo generale del club. Personalmente, punto a qualcosa di più grande. Se è impossibile pensare al primo posto? No, non è impossibile. Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni meno esperti. Se dovessimo vincere, potrei farmi il mio primo tatuaggio».