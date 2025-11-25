Rabiot Modric, l’esperienza dei campioni al servizio di Allegri: così i due centrocampisti stanno trasformando la mentalità rossonera. Scudetto possibile?

Rabiot Modric, i due veterani hanno cambiato il volto della squadra e la rosea ne esalta la mentalità vincente: nel mirino c’è lo scudetto

L’impatto che Luka Modric e Adrien Rabiot hanno avuto nell’universo rossonero è a dir poco impressionante. Il centrocampista croato, nonostante la carta d’identità reciti ormai 40 anni, sembra sempre tra i più giovani in campo per intensità e ha portato una sicurezza nella fase di possesso e di contenimento che a Milanello non si vedeva da tempo.

Rabiot uomo chiave di Allegri

Dall’altra parte, il francese si sta confermando come il vero ago della bilancia dello schieramento di Massimiliano Allegri e questa centralità è apparsa evidente domenica sera, al suo rientro dopo un mese di stop forzato per un infortunio muscolare.

Esiste poi un tratto comune fondamentale che lega Modric e Rabiot, forse il fattore più importante per alimentare le ambizioni rossonere: l’abitudine alla vittoria e l’esperienza. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone l’accento proprio su questa qualità condivisa dai due compagni di reparto, definendoli senza mezzi termini «Specialisti scudetto» e sottolineando come siano «vincenti da Milan». In questo contesto si inserisce anche Rafael Leao, che cerca conferme definitive per il salto di qualità mentale. Come si legge nel sottotitolo del quotidiano, i rossoneri hanno scelto di ricostruire partendo proprio dalla mentalità dei campioni per trascinare anche Rafa e i giovani verso nuovi successi, con un Christian Pulisic ancora a secco di titoli nazionali che vuole invertire la rotta. I numeri d’altronde non mentono: Modric tra Dinamo Zagabria e Real Madrid ha vinto ben sette campionati, mentre Rabiot ne ha conquistati 6 vestendo le maglie del PSG e della Juve.