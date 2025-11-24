Rabiot Milan, il francese è tornato e i rossoneri vincono il derby! L’esultanza sui social. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria di misura del Milan nel Derby di Milano non è stata solo una questione di tre punti, ma ha rappresentato il primo, vero spartiacque di questa stagione. Il successo ha confermato il Diavolo come una potenza tattica e ha messo in luce un fattore cruciale per il futuro della squadra: il ritorno in campo di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, noto per la sua potenza fisica, la capacità di inserimento e l’eleganza nella corsa, era fermo per infortunio. La sua presenza a centrocampo ha immediatamente ristabilito equilibri e qualità fondamentali per la manovra rossonera, dimostrando quanto la sua figura sia indispensabile negli schemi di Massimiliano Allegri.

Nel post-partita, l’ex giocatore della Juventus ha voluto celebrare il trionfo e il suo rientro con un messaggio perentoriosui suoi canali social, confermando il suo carisma e il suo peso nello spogliatoio:

“Il Duca è tornato.”

Un’esultanza che non lascia spazio a interpretazioni e che annuncia il rientro a pieno regime di uno dei pilastri della formazione milanista.

🧠 La Geometria di Allegri e la Solidità di Rabiot

La leadership silenziosa e le doti tecniche di Rabiot sono perfettamente funzionali alla filosofia di Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato per dare solidità e un baricentro basso alla squadra. Allegri ha bisogno di centrocampisti completi che sappiano coprire ampie porzioni di campo e che garantiscano il filtro necessario davanti alla difesa. Rabiot è l’interprete ideale di questo ruolo, capace di trasformare la fase difensiva in una rapida ripartenza offensiva.

La sua disponibilità costante sarà un vantaggio inestimabile, specialmente ora che il Milan può concentrarsi interamente sulla Serie A senza l’impegno delle coppe europee.

💼 Il Mercato di Tare e le Priorità a Centrocampo

Il rientro del Duca è una boccata d’ossigeno per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Tare, noto per la sua visione strategica, sa che la salute dei top player come Rabiot è la base per la lotta Scudetto.

Tuttavia, il rientro del francese non deve far dimenticare la necessità di rinforzi. La sua assenza ha infatti evidenziato che il centrocampo ha bisogno di alternative di altissimo livello per affrontare infortuni o squalifiche. La sinergia Allegri-Tare punterà a blindare il reparto nevralgico in vista di un girone di ritorno che si preannuncia estremamente combattuto. Il Duca è tornato, e con lui, le ambizioni di vertice del Milan.