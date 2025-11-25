Rabiot Milan, il francese si è preso la squadra rossonera: i suoi numeri parlano chiaro. Segui le ultimissime

Il Milan festeggia non solo la vittoria nel Derby contro l’Inter, ma anche il ritorno trionfale di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, rientrato in campo dopo un mese di stop, ha offerto una prestazione di solidità e intensità nel cuore del centrocampo, esaltando i tifosi e confermando di essere il vero ago della bilancia tattica. Lo ha celebrato lui stesso sui social, pubblicando i migliori scatti della partita accompagnati dalla frase perentoria: “Il DUCA è tornato.”

Questo soprannome, il suo primo, meglio di “Cavallo Pazzo” o “Vagabondo” (come lo ha definito Massimiliano Allegrial loro primo incontro), riassume perfettamente l’importanza del giocatore.

Il Balsamo Richiesto con Forza da Allegri

Il ritorno di Rabiot è, nei fatti, un balsamo per l’intera squadra. Egli è il vero plus del Diavolo, e non è un caso che Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, abbia spinto con forza per averlo a Milano, riconoscendo la sua capacità di coprire campo e proteggere la difesa con personalità e fisicità.

I numeri, in effetti, non lasciano spazio a interpretazioni e dimostrano l’impatto straordinario del centrocampista francese sui risultati rossoneri:

Partite giocate con Rabiot (6): 5 in Serie A e 1 in Coppa Italia.

5 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Bilancio: 5 vittorie (Bologna, Udinese, Napoli, Inter e Lecce in Coppa) e 1 solo pareggio (contro la Juventus).

Il Dato Statistico che Blinda la Difesa

La statistica che più di tutte esalta il valore di Rabiot riguarda la fase difensiva. Con il francese in campo, il Milan ha subito appena un solo gol (un rigore contro il Napoli). Senza la sua presenza in mezzo al campo, invece, le reti incassatesono state ben otto. Una differenza che testimonia come la sua copertura, unita al lavoro del reparto difensivo, sia cruciale per la solidità ritrovata.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club di Via Aldo Rossi, può dunque sorridere per il successo di questo colpo di calciomercato. La presenza di Rabiot in campo è un fattore determinante per la corsa Scudetto. Con il “Duca” in queste condizioni, Allegri ha il leader e la qualità necessaria per affrontare ogni sfida con la mentalità vincenterichiesta.