Rabiot Milan, l’opzione Manchester United riprende QUOTA: l’assist arriva da…Casemiro. Il possibile intreccio di mercato

Per Rabiot riprende quota l’opzione Manchester United in caso di cessione di Casemiro.

A riferirlo è ESPN, secondo cui il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il centrocampista brasiliano che sta ricevendo molte critiche in Premier League. Il Manchester United pensa quindi al francese, obiettivo di mercato Milan, come possibile sostituto di Casemiro.Rabiot è ancora svincolato e senza squadra dopo non aver rinnovato con la Juve.