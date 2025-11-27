Rabiot parla di Allegri ed esalta il suo allenatore: è un vincente! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese e nuovo punto fermo del Milan, ha concesso una lunga intervistaalla Gazzetta dello Sport, svelando i retroscena del suo trasferimento estivo e il legame profondo che lo unisce a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che lo ha fortemente voluto in rossonero. Le parole del francese non solo chiariscono le dinamiche di mercato, ma esaltano anche la figura carismatica dell’allenatore.

Allegri Vincente: Il Faro di Rabiot dal 2019

Rabiot ha tessuto le lodi di Massimiliano Allegri, descrivendolo come un vero mentore e un vincente nato. “È un vincente e mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare,” ha dichiarato il centrocampista.

Il loro rapporto affonda le radici nel passato: “Nel 2019 ho scelto la Juventus per lui,” ha rivelato Rabiot. “Lo avevo incontrato mesi prima della fine della stagione e mi era subito piaciuto. Quando sono arrivato a Torino, però, lui non c’era più. Quando è tornato nel 2021 abbiamo creato un bel rapporto.”

Rabiot ha poi aggiunto un aneddoto sul lato umano di Allegri: “Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli.”

Il Trasferimento al Diavolo: Una Questione di Tempismo

In merito al suo arrivo al Milan, il giocatore ha confermato un interesse pluriennale del club: “Il Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato.”

Sebbene il Diavolo avesse mancato il colpo in precedenza, Rabiot è convinto di essere arrivato a Milanello al momento giusto, soprattutto considerando i risultati eccellenti che la squadra sta ottenendo sotto la guida di Allegri e del DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che ha finalizzato l’affare.

Rabiot ha anche raccontato i giorni concitati prima del trasferimento, dopo i problemi avuti con il Marsiglia: “A inizio mercato Allegri mi aveva detto: ‘Vediamo cosa succede’ e qualcosa è successo davvero. Non so come fa, ma prevede anche… il futuro.” L’intesa tra i due è totale, e il francese si è subito imposto come un leader tecnico e carismatico nella mediana rossonera.