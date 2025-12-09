Rabiot, serata record per il centrocampista francese: digiuno interrotto! Ecco da quando non segnava l’ex Juve

Rabiot ha ritrovato ieri sera il gol riaprendo Torino-Milan, gara poi vinta dai rossoneri in rimonta: il francese non segnava dal 12 maggio 2024

La strepitosa vittoria in rimonta del Milan contro il Torino ha avuto in Adrien Rabiot uno dei protagonisti indiscussi, non solo per la sua prestazione superlativa in mezzo al campo, ma per aver firmato un gol fondamentale per la riscossa del Diavolo.

La sua rete non è una marcatura qualsiasi: come sottolineato dalla statistica di Opta, si tratta del primo gol in Serie A realizzato da Rabiot con la maglia del Milan. Un esordio realizzativo che il centrocampista francese ha voluto celebrare con un tiro spettacolare, capace di dare morale e riaccendere le speranze rossonere quando il risultato era pesantemente compromesso.

In generale, questo gol pone fine a un lungo digiuno nel massimo campionato italiano, poiché l’ultima marcatura di Rabiot nel torneo risaliva addirittura al 12 maggio 2024. Un traguardo che conferma la ritrovata efficacia offensiva del centrocampista e la sua importanza cruciale nel nuovo assetto del Milan.