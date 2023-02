Quarta maglia Milan, le parole di Christelle Kocher (Koché)

Christelle KOCHER, Founder e Creative Director di KOCHÉ, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la quarta maglia del Milan

«È stato un vero onore per me lavorare a questa maglia cult. Sono un’appassionata di calcio e il Milan è una delle squadre più iconiche di tutti i tempi. Sono molto orgogliosa di portare il tocco elegante di KOCHÉ ai giocatori del Milan in campo. È stato un vero piacere immergermi nel DNA del Milan e dare la mia interpretazione moderna alle strisce rossonere».