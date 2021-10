Qatar 2022, Brasile e Argentina vedono il Mondiale. Il Cile spera

Brasile e Argentina si avvicinano alla qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022. Piccola speranza anche per il Cile

Nella notte italiana si sono giocate in Sudamerica tre importanti partite per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L’Argentina ha battuto 1-0 il Perù grazie al gol di Lautaro Martinez e vede avvicinarsi il prossimo Mondiale. Passo in avanti decisivo anche per il Brasile che strapazza 4-1 l’Uruguay e resta saldamente in testa alla classifica: in gol per i verdeoro Neymar, Gabigol e due volte Raphinha, inutile per la Celeste la rete di Suarez.

Si riaccende una speranza di qualificazione anche per il Cile grazie al successo per 3-0 sul Venezuela e si porta a -3 punti proprio dall’Uruguay per l’ultimo posto che significherebbe playoff. Per la Roja decisiva la doppietta del viola Pulgar e la rete di Brereton.

