Qatar 2022, ancora L’Equipe: la storia dei gol di Giroud con la Francia sui social. Il quotidiano francese continua con elogi per il record

E’ record per Olivier Giroud. Il giocatore rossonero, presente ai Mondiali di Qatar con la sua Francia, è diventato il miglior marcatore della storia della Nazionale: grazie alla rete siglata contro la Polonia, ha superato Henry, fermo a quota 52.

En marquant le premier but des Bleus contre la Pologne, Olivier Giroud devient le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France > https://t.co/5MCk5jXCy7 #FRAPOL pic.twitter.com/O3oLdFKdXw — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 4, 2022

Oltre al post su Instagram, L’Equipe ha celebrato il giocatore anche su Twitter. Su questo altro social, il giornale ha ripercorso i gol del giocatore del Milan in Nazionale: dal primo contro la Germania nel 2012 fino a questo contro Polonia, ultimo per ora in via cronologica.