Puma e Milan insieme per ridurre gli sprechi: di seguito tutti i dettagli della nuova iniziativa del club rossonero

Con un comunicato ufficiale il Milan rende noto il lancio di una nuova iniziativa con Puma.

COMUNICATO UFFICIALE

Coerentemente con il percorso intrapreso già nelle stagioni precedenti, AC Milan e PUMA tornano a unire le proprie forze per RE:FIBRE, il progetto di PUMA che ha l’obiettivo di trasformare gli scarti tessili e altri materiali usati in nuovi tessuti, una soluzione a lungo termine più sostenibile per riciclare i rifiuti in poliestere. Tutti gli indumenti PUMA RE:FIBRE sono composti al 95% da scarti tessili riciclati e altri materiali usati in poliestere.

Il calcio di inizio del progetto è atteso a partire dalle ore 18:45 di sabato 4 novembre presso lo stadio San Siro, nell’immediato pre-match della sfida di Serie A Milan-Udinese. Nei pressi del Gate 7, all’interno di un’area dedicata con musica e intrattenimento, gli appassionati rossoneri potranno partecipare al progetto e raccogliere così la sfida lanciata dai due brand e, in particolare, dal calciatore Yunus Musah e dal Brand Ambassador Daniele Massaro, protagonisti della call to action proposta sui canali digitali del Club.

Oltre a poter incontrare proprio la leggenda rossonera Daniele Massaro, presso l’installazione RE:FIBRE allestita allo stadio, tutti i tifosi troveranno due grandi contenitori per la raccolta, dove depositare un vecchio indumento di qualsiasi brand o materiale che desiderano riciclare, dandogli così una seconda opportunità e contribuendo attivamente alla riduzione degli sprechi. I partecipanti al progetto riceveranno un voucher per uno sconto del 15% da utilizzare negli store ufficiali AC Milan, insieme a uno speciale omaggio per i primi partecipanti.