Pulisic da record, solo Paloschi ha fatto meglio di lui: flash in Torino Milan!

Pulisic ha realizzato il gol del 2-2 a pochissimi secondi dal suo ingresso in campo. Captain America da record

La partita tra Torino e Milan ha regalato un momento di storia statistica per i rossoneri, grazie alla rapidità d’esecuzione di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, soprannominato “Captain America” per il suo ruolo di leader nella Nazionale USA e la sua abilità nel dribbling, ha lasciato il segno in modo fulmineo, dimostrando la sua prontezza nel contribuire alla causa del Diavolo anche partendo dalla panchina.

Trentacinque Secondi di Fuoco: La Prodezza di Pulisic

Entrato in campo a partita in corso, Pulisic ha impiegato solamente 35 secondi per insaccare il pallone in rete. Un impatto devastante che non solo ha cambiato le sorti del match, ma ha anche permesso all’attaccante di riscrivere un pezzo significativo degli annali del club meneghino.

La capacità di un subentrato di incidere immediatamente sul risultato è un termometro della sua mentalità e della profondità della rosa a disposizione dell’allenatore. La rete di Pulisic è stata accolta con entusiasmo, ma ha sollevato una domanda statistica: chi aveva segnato un gol più veloce di lui partendo dalla panchina in Serie A?

L’Imbattibile Record di Paloschi nel 2008

Per scovare l’ultimo giocatore del Milan che aveva segnato un gol più rapidamente di Christian Pulisic da subentrato in una gara di campionato, bisogna fare un salto indietro di quasi vent’anni, fino al 10 febbraio 2008.

In quella data, la gloria spettò ad Alberto Paloschi, l’attaccante cresciuto nel vivaio del Milan e all’epoca giovane promessa. Paloschi, in occasione della partita contro il Siena, impiegò solamente 19 secondi dal momento del suo ingresso in campo per depositare il pallone in rete. Un’impresa sensazionale che detiene ancora oggi il primato per il gol più veloce da subentrato nella storia recente del Milan in Serie A.