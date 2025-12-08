 Pulisic a Sky: «Due giorni fa ero morto a letto»
Pulisic a Sky: «Due giorni fa ero morto a letto. Voglio trovare più il ritmo»

Pulisic nel post partita di Torino Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, queste le parole dell’uomo gara

Christian Pulisic, assoluto man of the match, nel post partita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

IL RECUPERO IN EXTREMIS«Due giorni fa ero davvero morto a letto, ma ieri e ancora oggi sono stato molto meglio. Sono felice di aver aiutato la squadra».

L’OBIETTIVO«Voglio trovare più il ritmo quest’anno, la squadra sta facendo bene, pensiamo partita per partita e vediamo dove possiamo arrivare».

TE L’ASPETTAVI?«Non mi aspettavo di essere decisivo, ieri neanche sapevo se potevo giocare».

