Pulisic a Sky: «Due giorni fa ero morto a letto. Voglio trovare più il ritmo»

Christian Pulisic, assoluto man of the match, nel post partita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

IL RECUPERO IN EXTREMIS – «Due giorni fa ero davvero morto a letto, ma ieri e ancora oggi sono stato molto meglio. Sono felice di aver aiutato la squadra».

L’OBIETTIVO – «Voglio trovare più il ritmo quest’anno, la squadra sta facendo bene, pensiamo partita per partita e vediamo dove possiamo arrivare».

TE L’ASPETTAVI? – «Non mi aspettavo di essere decisivo, ieri neanche sapevo se potevo giocare».