Pulisic a Sky: «Carichi per la vittoria, un onore indossare la 11 di Ibra»

Le parole di Christian Pulisic a Sky Sport in vista della sfida di questa sera del Milan contro il Newcastle:

«Ci siamo preparati bene per questa sfida. Adesso che siamo qui siamo carichi per cercare di vincere questa gara e passare il turno»

RITORNO SULLA FASCIA DESTRA «Sono pronto per giocare ovunque, come ho già fatto quest’anno. Il ritorno di Leao per noi è fondamentale»

IBRAHIMOVIC – «Ibra è una leggenda del Milan. Non lo conosco benissimo, ma per me è un onore indossare la sua maglia numero undici. Ha fatto delle cose straordinarie per il club e sarà un piacere averlo con noi»