Giroud ricorda lo SCUDETTO con il Milan: «C’è una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere!»

Le parole di Olivier Giroud, intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero. L’attaccante ha detto ufficialmente addio al Milan. Ha svelato questo aneddoto sullo Scudetto vinto nel 2021/22.

EREDITA’ AL MILAN – «Essere un bell’esempio per i giovani. La gente si ricorderò della doppietta contro l’Inter, quando dovevamo vincere quella partita. Ha cambiato il rapporto con i tifosi, mi ha fatto quella canzone ‘Si è girato Giroud’. Poi è diventato ‘L’ha parata Giroud’. La cosa che mi ha impressionato è che i tifosi non ti lasciano mai. Quando abbiamo perso delle partite erano sempre qua, sono sempre qua. Se posso dire qualcosa sull’ultima partita mia, non perché penso solo a me, voglio andare via dal Milan con i tifosi che cantano».

L’INTERVISTA DI GIROUD A MILAN TV