Giroud via dal Milan: chi prenderà il suo posto? Furlani ha in mente QUESTI SOSTITUTI del francese. Tutti i nomi

Olivier Giroud ha detto ufficialmente addio al Milan. Chi prenderà il suo posto? Tutti i nomi e le idee di Furlani

La notizia era nell’area già da qualche settimana ma ora è anche ufficiale: Olivier Giroud a fine stagione dirà addio al calciomercato Milan per proseguire la sua carriera in MLS ai Los Angeles FC.

Furlani pensa al possibile sostituto e in tal senso i nomi sulla lista dei rossoneri non sono pochi. In cima a tutto ci sono quelli di Zirkzee e Sesko obiettivi principali per i quali c’è da battere la concorrenza dei club europei e italiani. Sullo sfondo restano Gyokeres, David e Gimenez, questi ultimi due nel mirino anche del Napoli per il dopo Osimhen