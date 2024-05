Ibrahimovic Milan: lo svedese ancora in gran forma. L’INDIZIO social fa sognare i tifosi – VIDEO

Ancora una volta Ibrahimovic è intervenuto sui suoi social. L’indizio alla sua maniera fa sognare i tifosi del Milan

Sono ore frenetiche in casa Milan. Oggi è arrivato l’addio ufficiale di Giroud. A stemperare un futuro ancora incerto ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic con un video pubblicato sui suoi canali social:

ad attirare l’attenzione non è solo il grande gesto atletico dello svedese ma soprattutto il messaggio in didascalia: Non pensare, fai! Una frase che potrebbe essere interpretata in diverse maniere, una su tutte che le decisioni stanno per arrivare.