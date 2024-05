Giroud pensa già al Milan del FUTURO: «C’è un consiglio che voglio dare a questa squadra»

Olivier Giroud, intervenuto ai canali ufficiali del club rossonero, ha detto ufficialmente addio al Milan ma con un consiglio

RAPPORTO COI COMPAGNI – «Non sono uno che parla tanto nello spogliatoio. Il modo di comportarti nella vita, così come coi tuoi compagni, ti porta fiducia in loro e viceversa. Sono dei bravi ragazzi, gentilissimi. Loro sono quanto gli voglio bene. Do un consiglio a questa squadra: mai mollare, anche nei momenti difficili. Ricordarsi che hanno fatto l’anno 2021/22 favoloso. Sarò sempre qua se qualcuno di loro avrà bisogno, un consiglio, una chiamata».

L’INTERVISTA DI GIROUD A MILAN TV