Thiago Motta Milan, Fenucci: «Lui conosce la nostra volontà, l’obiettivo del club è chiaro». COSA SUCCEDE

Tra i nomi accostati al Milan per il dopo Pioli c’è quello di Thiago Motta. Fenucci, intervenuto a Sky Sport, ha fatto chiarezza sul futuro dell’allenatore

Le parole dell’AD del Bologna Fenucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in merito al futuro di Thiago Motta, accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli e non solo:

LE PAROLE – «Lo sa lui, lo sapremo tra poco tutti quanti. Rimango su questa linea, quando ci saranno novità lo saprete. Sa che vorremmo continuare con lui sarebbe bellissimo proseguire insieme. L’idea è quella di tenere tutti gli artefici di questo successo»