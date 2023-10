Pulisic show con gli Stati Uniti: gol e assist per il milanista nella gara giocata contro il Ghana: tutti i dettagli

È un Pulisic in forma smagliante quello che si sta mettendo in mostra nelle ultime settimane. Dopo l’impatto positivo con la maglia del Milan, l’esterno si è ripetuto anche in Nazionale.

Nell’ultimo match giocato contro il Ghana l’americano ha contribuito alla vittoria segnando il rigore del 2-0 e servendo l’assist per il 4-0 realizzato da Reyna. Per Musah, invece, 75 minuti in campo.