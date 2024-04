Pulisic ancora trequartista? Pioli ha in mente questo piano. Le ULTIME verso Sassuolo Milan di domenica pomeriggio

Archiviata la sconfitta casalinga in Europa League contro la Roma, per il Milan ora è il tempo di rituffarsi in campionato per blindare la qualificazione alla prossima Champions. Domenica c’è la sfida al Sassuolo.

In vista di questo match Pioli potrebbe riproporre Pulisic nel ruolo di trequartista. Il tecnico ci sta pensando e la sensazione è che l’americano possa contendere fino all’ultimo una maglia da titolare a Loftus-Cheek.