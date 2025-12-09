Pulisic e il retroscena da urlo: è successo a Milanello prima del Torino, clamorosa ricostruzione

 Pulisic e il retroscena da urlo: è successo a Milanello
13 minuti ago

Pulisic

Pulisic, 24 ore prima della sfida vinta col Torino grazie ad una sua decisiva doppietta, era destinato al forfait: cosa è successo

Il Milan ha trovato il suo nuovo, e inatteso, grande attaccante per Max Allegri: il paracetamolo. Questa non è una metafora leggera, ma la dura e straordinaria realtà che ha visto Christian Pulisic protagonista assoluto della vittoria contro il Torino.

Pulisic, retroscena a Milanello

Fino a poche ore prima della partita, l’americano era a letto con la febbre alta, e le voci a Milanello erano unanimi: mezzo Milan faceva segno di no, non ce la fa, vediamo domani ma la sua presenza è quasi impossibile. Lo spettro di un’assenza pesante era più che concreto, vista l’importanza del match e la condizione fisica del giocatore.

E invece, ancora una volta, eccolo lì. Capitan America è tornato. L’episodio non fa altro che aggiungere epica alla sua già incredibile stagione. Pulisic è entrato in campo da subentrato e ha dimostrato di essere un vero supereroe, capace di superare le proprie limitazioni fisiche e di determinare l’esito della partita con la sua doppietta decisiva. La sua prestazione non è stata solo una dimostrazione di talento cristallino, ma una prova di carattere e abnegazione che ha esaltato i tifosi e fornito ad Allegri l’arma più inattesa e letale proprio quando il Milan ne aveva più bisogno.

