Pulisic, ore d’ansia in casa Milan! Niente partenza per Torino ma Allegri nutre ancora una speranza. Gli aggiornamenti

Pulisic, l’americano per il momento non partirà per Torino ma Massimiliano Allegri spera di recuperarlo in extremis: domani giornata decisiva

Il Milan è in forte apprensione per le condizioni di Christian Pulisic alla vigilia della difficile trasferta di domani contro il Torino. Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, l’attaccante americano ha avuto nella notte un attacco febbrile che ne mette in fortissimo dubbio la presenza nella lista dei convocati.

L’impatto della febbre è stato significativo: secondo quanto riportato da Sky, Pulisic non si è visto oggi a Milanello in quanto è apparso «fortemente debilitato». Di conseguenza, il giocatore non partirà oggi pomeriggio insieme al resto della squadra rossonera, che raggiungerà il capoluogo piemontese in pullman.

Pulisic, domani giornata decisiva

La speranza di vederlo in campo non è tuttavia del tutto spenta. Lo scenario più ottimistico prevede un clamoroso recupero in extremis: se domani le sue condizioni dovessero migliorare sensibilmente, il numero 11 milanista raggiungerà lo stadio granata in autonomia, unendosi al gruppo di Allegri direttamente a Torino. L’unica certezza, al momento, è che Pulisic non sarà comunque titolare. Anche nella migliore delle ipotesi, il suo recupero sarebbe sufficiente al massimo per un posto in panchina, privando il Milan del suo uomo più decisivo fin dal primo minuto.