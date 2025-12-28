Pulisic implacabile: decimo sigillo in campo e “lezione” di privacy sui social – FOTO

Pulisic festeggia sui social il gol e la vittoria del Milan contro il Verona mettendo a tacere anche le voci su un flirt presunto con la Sweeney

Se il Milan di Massimiliano Allegri può godersi il primato solitario in classifica alla fine del 2025, gran parte del merito va a Christian Pulisic. L’americano si è confermato ancora una volta l’anima tecnica e il trascinatore assoluto della rosa rossonera, sbloccando con un gol pesantissimo una sfida contro l’Hellas Verona che nel primo tempo sembrava stregata e pericolosamente bloccata.

Pulisic, numeri da MVP e leadership

Messaggio chiaro di Christian #Pulisic su Instagram pic.twitter.com/xZ0c4PCuuV — Milan Zone (@theMilanZone_) December 28, 2025

Con la rete siglata oggi, Pulisic raggiunge traguardi statistici impressionanti che ne certificano l’importanza vitale per gli schemi di Allegri:

Doppia Cifra: È il suo decimo gol stagionale , l’ottavo in Serie A. Numeri che lo rendono, senza alcun dubbio, il giocatore più decisivo dell’intera rosa.

È il suo , l’ottavo in Serie A. Numeri che lo rendono, senza alcun dubbio, il giocatore più decisivo dell’intera rosa. Esultanza Social: “3 punti per finire l’anno!”, ha scritto su Instagram, celebrando una vittoria che proietta il Diavolo verso un 2026 da protagonista.

Fuori dal campo: il gol alla disinformazione

Oggi Pulisic ha segnato anche “fuori dal rettangolo verde”, dimostrando una maturità e un’eleganza fuori dal comune. L’attaccante ha voluto mettere a tacere le speculazioni sulla sua vita privata diffuse da account satirici e incautamente riprese da media nazionali su una presunta relazione con Sidney Sweeney:

PAROLE – «Smettetela di inventare storie sulla mia vita privata. È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone».

Un messaggio forte e chiaro, un “sassolino dalla scarpa” tolto con garbo ma fermezza, volto a tutelare la propria serenità personale.