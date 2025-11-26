Pulisic salta la Lazio? Che rebus per Allegri! Scatta il ballottaggio di lusso per la trequarti, le nuove soluzioni sulle fasce

Pulisic potrebbe saltare la Lazio per precauzione: in caso di forfait Allegri sceglierà uno tra Nkunku e Loftus-Cheek. Ultime

L’avvicinamento alla delicatissima sfida contro la Lazio costringe Massimiliano Allegri a fare i conti con un’infermeria che condiziona pesantemente le scelte di formazione. Se la difesa sembra avere scelte obbligate a causa delle defezioni certe, è sulla trequarti e sulle corsie laterali che il tecnico livornese sta studiando le mosse vincenti per non far rimpiangere i titolari in dubbio. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, lo scenario tattico per sabato sera a San Siro prevede una vera e propria rivoluzione obbligata, con nomi nuovi pronti a scendere in campo dal primo minuto.

La domanda che tormenta i tifosi e lo staff tecnico è una sola: chi giocherebbe al posto di Pulisic e Saelemaekers? Per quanto riguarda il reparto arretrato, le gerarchie d’emergenza sembrano tracciate. Con Athekame non ancora pronto e destinato alla tribuna insieme all’indisponibile Santiago Gimenez, le fasce cambieranno volto. A destra potrebbe toccare a Estupinan, chiamato a garantire spinta e copertura, mentre sulla corsia mancina si scalda il giovane Davide Bartesaghi, pronto a confermarsi in un big match di tale importanza.

Ma il vero nodo da sciogliere, il dilemma che terrà banco fino all’ultimo secondo, riguarda il sostituto di Christian Pulisic. L’eventuale assenza del talento americano apre un ballottaggio di altissimo profilo per completare il reparto offensivo. Due le opzioni sul tavolo di Allegri, diametralmente opposte per caratteristiche. Da una parte c’è Christopher Nkunku: il francese garantirebbe qualità tecnica, dribbling e imprevedibilità, agendo da raccordo tra le linee o da seconda punta mobile. Dall’altra, prende quota la candidatura di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese offrirebbe muscoli, inserimenti e centimetri, trasformando la trequarti in una zona di dominio fisico contro il centrocampo di Sarri. La scelta tra il fioretto di Nkunku e la sciabola di Loftus-Cheek definirà l’atteggiamento tattico del Milan.