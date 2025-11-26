Infortunati Milan, Allegri incrocia le dita: ottimismo per il recupero di Saelemaekers, cautela per Pulisic e due forfait confermati

Infortunati Milan, Saelemaekers va verso la convocazione nonostante lo stop, Pulisic in dubbio. Assenti certi Gimenez e Athekame

A pochi giorni dal big match di campionato tra Milan e Lazio, l’attenzione a Milanello è tutta rivolta alla situazione dell’infermeria. La sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio rappresenta uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione e Massimiliano Allegri spera di poter contare sul maggior numero di pedine possibili. Le notizie che filtrano dal centro sportivo rossonero portano un mix di sollievo e preoccupazione per lo staff tecnico, costretto a gestire alcuni acciacchi muscolari proprio in vista della delicata gara contro la formazione di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato puntualmente nelle ultime ore da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, c’è un moderato ottimismo per Alexis Saelemaekers. Il jolly belga ha accusato un problema alla schiena durante la seduta di allenamento odierna, facendo scattare un campanello d’allarme immediato nello staff. Tuttavia, le sensazioni che trapelano sono positive: a meno di un peggioramento improvviso o di complicazioni nelle prossime ore, la sua presenza tra i convocati per la sfida di sabato non dovrebbe essere in discussione. Un recupero che sarebbe fondamentale per gli equilibri tattici della squadra, considerando la grande duttilità dell’ex Bologna.

Infortunati Milan, prudenza per Pulisic

Discorso diverso e decisamente più improntato alla massima prudenza per Christian Pulisic. Le condizioni del talento americano tengono in ansia l’ambiente: lo staff medico ha deciso di non forzare la mano e la sua disponibilità resta al momento una grossa incognita. Saranno decisivi i test e le valutazioni che verranno effettuati domani e venerdì: solo alla vigilia si scioglieranno le riserve sul suo impiego. Se per questi due c’è ancora speranza, arriva invece la certezza del forfait per altri due elementi della rosa. Santiago Gimenez e il giovane Athekame hanno svolto ancora un lavoro personalizzato a parte, confermando che i tempi per il rientro non sono ancora maturi: per loro non c’è alcuna possibilità di recupero in vista della Lazio, costringendo Allegri a fare a meno di due opzioni per le rotazioni.