MN24 Pulisic non è l’unico, Allegri in emergenza: un altro calciatore si allena a parte. Ultim’ora

Pulisic differenziato; Gabbia e Leao in gruppo! Ma questi non sono gli unici aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello

Il conto alla rovescia per la sfida di venerdì 2 gennaio contro il Cagliari prosegue con un misto di sollievo e apprensione in casa Milan. Le ultime notizie che filtrano dal centro sportivo di Carnago delineano un quadro clinico ancora incerto per il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese celebre per la sua capacità di gestire le emergenze e mantenere alta la solidità del gruppo.

Nkunku e Pulisic: destini incrociati nel lavoro differenziato

La notizia che tiene in ansia i sostenitori del Diavolo riguarda il doppio forfait nel lavoro collettivo di oggi. Oltre a Christian Pulisic, il talentuoso fantasista statunitense che sta convivendo con una gestione cautelativa a causa di un affaticamento muscolare, anche Christopher Nkunku ha svolto una seduta personalizzata.

L’attaccante francese, arrivato a Milanello per garantire imprevedibilità e fiuto del gol negli ultimi trenta metri, desta però meno preoccupazioni rispetto al compagno di reparto. Se per l’ex Chelsea la parola d’ordine resta “prudenza”, Nkunku sembra intenzionato a forzare i tempi e stringere i denti per essere presente nella lista dei convocati per la trasferta in Sardegna.

Semaforo verde per Leao e Gabbia

Fortunatamente per i rossoneri, le notizie negative sono bilanciate da due rientri fondamentali. Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di spaccare le difese avversarie con i suoi strappi in velocità e la sua tecnica sopraffina, si è allenato regolarmente con il resto della squadra. La sua presenza dal primo minuto appare ormai certa, offrendo ad Allegri la sua arma tattica più affilata.

Insieme a lui, sorride anche la difesa con il pieno recupero di Matteo Gabbia. Il difensore centrale cresciuto nel settore giovanile, diventato negli anni un esempio di affidabilità e senso tattico per tutta la retroguardia, ha smaltito i recenti acciacchi ed è pronto a contendersi una maglia da titolare per guidare il reparto arretrato della compagine meneghina.

Le possibili scelte tattiche

Con Pulisic ancora ai box, Allegri monitorerà i progressi di Nkunku fino alla rifinitura di domani. In caso di mancato recupero del francese, il tecnico potrebbe optare per un cambio modulo o l’inserimento di forze fresche, cercando di mantenere l’equilibrio necessario per espugnare il campo sardo e iniziare il 2026 con il piede giusto.