MN24 Allegri ritrova due titolarissimi, un top si allena a parte: le ultime da Milanello

Allegri lavora con la squadra a Milanello a due giorni da Cagliari Milan: cosa filtra dal centro sportivo rossonero

Mancano ormai meno di 48 ore al fischio d’inizio di Cagliari-Milan, sfida delicata in programma venerdì 2 gennaio alle ore 18:30. Dal centro sportivo di Carnago arrivano notizie che filtrano tra sorrisi e preoccupazioni per lo staff tecnico, delineando uno scenario a tinte chiaroscure per la prima trasferta del 2026.

Sorrisi a Milanello: rientrano Leao e Gabbia

La nota lieta della giornata riguarda Rafael Leao. L’esterno portoghese, il calciatore più iconico del Diavolo grazie ai suoi strappi fulminanti e alla capacità di spaccare le partite, è tornato stabilmente a lavorare con il resto dei compagni. Dopo i dubbi dei giorni scorsi, la sua presenza in Sardegna appare ora molto probabile, offrendo una freccia fondamentale all’arco offensivo rossonero.

Insieme a lui, si rivede finalmente in gruppo anche Matteo Gabbia. Il difensore centrale cresciuto nel vivaio, diventato un punto di riferimento per affidabilità e senso della posizione, ha smaltito i recenti acciacchi. Il suo recupero è una boccata d’ossigeno per il reparto arretrato dei rossoneri, apparso talvolta corto nelle rotazioni durante l’ultimo tour de force.

Tegola Pulisic: lavoro differenziato

Non arrivano però solo buone notizie per i tifosi milanisti. Christian Pulisic, il “Captain America” capace di spostare gli equilibri con la sua qualità tecnica, è stato costretto a un lavoro differenziato. Lo statunitense continua a convivere con un fastidioso problema al flessore che ne sta limitando la continuità. La sua disponibilità per il match contro i sardi resta in forte dubbio: lo staff medico non vuole correre rischi inutili che potrebbero portare a uno stop più lungo.

Le scelte di Massimiliano Allegri

A dover sciogliere i nodi tattici sarà Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto della gestione degli uomini e della solidità difensiva i suoi marchi di fabbrica. Il tecnico toscano dovrà valutare fino all’ultimo se convocare Pulisic o preservarlo per i prossimi impegni ravvicinati.

Con un Milan che insegue la vetta in una Serie A mai così equilibrata, ogni scelta di formazione può risultare decisiva. Se l’americano non dovesse farcela, è pronto a scaldare i motori Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di grande duttilità tattica, che potrebbe affiancare le punte nel consueto scacchiere tattico di Allegri.