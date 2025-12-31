Pulisic, Allegri deve gestirlo: non è al top, cosa filtra sul bomber del Milan. Le ultime sulle condizioni

Pulisic segna e trascina il Milan di Allegri a suon di gol, tutto questo senza essere però al massimo della forma

Nonostante un avvio di stagione folgorante, caratterizzato da gol pesanti e giocate d’alta scuola, in casa Milan scatta un piccolo campanello d’allarme. Le ultime indiscrezioni provenienti da Sky Sport gettano un’ombra sulle condizioni fisiche di Christian Pulisic, il talentuoso attaccante statunitense e pilastro della nazionale USA, che starebbe convivendo con un problema fisico non trascurabile.

Un rendimento da top player frenato dai muscoli

Il numero 11 del Diavolo, noto per la sua rapidità e la capacità di saltare l’uomo, è stato finora l’uomo in più nello scacchiere tattico milanista. Tuttavia, dietro le ottime prestazioni fornite sul rettangolo verde, si nasconderebbe un’insidia: un fastidio persistente al flessore. Questo tipo di infortunio è particolarmente delicato per un calciatore che fa della velocità e del cambio di passo le sue armi principali, rendendo necessaria una gestione estremamente cauta del suo minutaggio.

La gestione tecnica: il compito di Massimiliano Allegri

A dover gestire questa delicata situazione sarà Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese noto per la sua pragmatica capacità di lettura dei momenti della stagione. L’allenatore toscano, approdato sulla panchina dei rossoneri con l’obiettivo di riportare solidità e pragmatismo, dovrà ora monitorare quotidianamente i carichi di lavoro del suo giocatore più estroso.

La strategia dello staff medico e tecnico del club di via Aldo Rossi sembra chiara: evitare a ogni costo una lesione più grave che potrebbe tenere l’ex Chelsea lontano dal campo per diverse settimane. Per questo motivo, non è escluso che il minutaggio di Pulisic possa essere ridotto nelle prossime uscite, alternandolo con soluzioni che garantiscano maggiore freschezza atletica.

Prospettive per il futuro del Diavolo

In un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, la salute di “Captain America” diventa una priorità assoluta. I tifosi del Milan sperano che il fastidio al flessore possa rientrare rapidamente, permettendo al calciatore di tornare al cento per cento della condizione. Nel frattempo, Allegri osserva e valuta, consapevole che per puntare al vertice della classifica non si può prescindere dalla qualità del suo fuoriclasse americano, ma nemmeno dal rischio di perderlo sul lungo periodo.