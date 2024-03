Pulisic e Musah vincono la CONCACAF: arrivano i complimenti del Milan sui social – FOTO

Grande gioia per Christian Pulisic e Yunus Musah. I due calciatori del Milan infatti, nella notte, hanno vinto la CONCACAF battendo 2-0 il Messico nella finalissima.

🇺🇸 Kudos to you @pulisic and @yunusmusah8 on the CONCACAF Nations League threepeat 🏆🏆🏆#SempreMilan https://t.co/ShNGxJyUju

