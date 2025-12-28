Pulisic cecchino, il bomber del Milan è quasi perfetto: svelati quanti tiri gli servono per fare un gol

Pulisic sta diventando sempre più un cecchino, la media tiri per gol è davvero da applausi

Nel freddo pomeriggio di San Siro, il Milan ha trovato ancora una volta calore e certezze grazie al suo uomo più in forma: Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, esterno d’attacco dotato di una rapidità d’esecuzione fuori dal comune e di un’intelligenza tattica superiore, ha sbloccato la sfida contro l’Hellas Verona con un guizzo allo scadere del primo tempo. Un gol che non solo regala punti preziosi al Diavolo, ma che certifica una statistica semplicemente mostruosa per il calcio moderno.

Efficienza chirurgica: i numeri del “Captain America”

Con la rete siglata contro gli scaligeri, Pulisic è salito a quota 8 gol in questa Serie A. Il dato che però sta facendo sobbalzare gli analisti riguarda il rapporto tra occasioni create e reti realizzate: questi otto centri sono arrivati con appena 15 tiri nello specchio.

In sostanza, il numero 11 dei rossoneri segna praticamente un gol ogni due tiri in porta. Una media realizzativa da centravanti di razza, che testimonia la maturità raggiunta dall’ex Chelsea sotto la gestione di via Aldo Rossi.

Il ruolo di Massimiliano Allegri nella crescita di Pulisic

Gran parte di questo cinismo è frutto del lavoro di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Milan per portare solidità, pragmatismo e una gestione dei campioni basata sull’efficacia. Allegri, da sempre un fautore della “concretezza” sotto porta, ha saputo ritagliare per l’americano un ruolo che ne esalta le doti di inserimento, chiedendogli meno compiti di puro smistamento e più incisività negli ultimi sedici metri.

Sotto la guida del tecnico toscano, il Diavolo ha imparato a massimizzare le occasioni create, e Pulisic è diventato il terminale perfetto di questa filosofia. La capacità del “Wonder Boy” di Hershey di leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione gli permette di farsi trovare sempre pronto all’appuntamento con il gol, trasformando ogni pallone vagante in una sentenza per i portieri avversari.

Un futuro da leader per il Diavolo

L’impatto di Pulisic va oltre i semplici numeri: è la mentalità che trasmette ai compagni di squadra a fare la differenza. In un campionato equilibrato come la Serie A, avere un giocatore capace di segnare con una frequenza così alta rispetto ai tiri effettuati è un vantaggio competitivo enorme per i rossoneri.

Se il trend dovesse continuare su questi binari, il Milan di Allegri potrà contare su un vero e proprio cecchino per puntare ai massimi traguardi stagionali. Mentre il pubblico di fede milanista si gode le prodezze del suo fuoriclasse, la sensazione è che il meglio debba ancora venire.