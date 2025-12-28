 Gol Pulisic, sblocca Milan Verona e fa cifra tonda
Gol Pulisic, sblocca Milan Verona e fa cifra tonda: dato da applausi per l’americano

Gol Pulisic, fa l’1-0 in Milan Verona, sempre lui, il bomber della squadra di mister Massimiliano Allegri

A sbloccare il risultato in Milan-Verona è stato il solito Christian Pulisic. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, precisamente al 47′, sugli sviluppi di calcio d’angolo l’americano ha insaccato il pallone alle spalle di Montipò.

Corner in mezzo, Rabiot la prolunga di testa e Pulisic si trova al posto giusto al momento giusto come spesso gli accade e di prima, da pochi passi, la infila sotto la traversa.

Per Captain America si tratta della sua cinquantesima partecipazione ad un gol da quando è arrivato in Serie A, precisamente 31 gol e 19 assist.

