Pulisic Milan, solo Nico Paz meglio di lui in Serie A in questo dato! I numeri.

L’impatto di Christian Pulisic sulla Serie A e, in particolare, sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri è stato a dir poco travolgente. I numeri, infatti, parlano chiaro e lo posizionano ai vertici della classifica dei giocatori più influenti del campionato. Secondo quanto riportato dalla piattaforma statistica Opta, l’attaccante statunitense ha preso parte finora a sette gol totali in questa stagione, un dato che lo consacra come uno dei talenti più decisivi del panorama italiano.

Pulisic Nella Top 3: Cinque Gol e Due Assist

La statistica è netta e sottolinea la sua centralità nell’attacco del Diavolo: delle sette partecipazioni a gol totali, Pulisic ha realizzato cinque reti in prima persona e servito due assist ai compagni. Una media altissima che lo vede superato solo da un giocatore in tutta la Serie A: Nico Paz, il giovane talento argentino della Roma, che ha preso parte a otto marcature.

L’esterno rossonero si trova invece in un prestigioso ex aequo con altri due elementi di spicco: Domenico Berardi, il talentuoso capitano del Sassuolo, e Ange-Yoan Bonny, il forte attaccante del Parma. Essere in compagnia di tali specialisti della fase offensiva evidenzia come l’acquisto di Pulisic sia stato un investimento vincente per il club di Via Aldo Rossi.

L’Uomo Chiave per Massimiliano Allegri

L’eccellente rendimento di Pulisic è la conferma che Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, ha saputo trovare la chiave giusta per valorizzare al meglio le sue caratteristiche. Allegri ha ritagliato per lo statunitense un ruolo da protagonista, sfruttando la sua duttilità tattica e la sua velocità per creare superiorità numerica, rendendolo l’arma perfetta nelle ripartenze letali della squadra. I suoi gol, come quello decisivo nel recente Derby, sono sinonimo di punti pesanti in chiave Scudetto.

Igli Tare Festeggia l’Acquisto Azzeccato

I numeri stellari di Christian Pulisic sono anche un grande motivo di soddisfazione per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. L’ex dirigente laziale ha puntato con decisione sull’attaccante americano in estate e i risultati ottenuti in campo, analizzati da Opta, confermano la bontà della scelta. Pulisic si è imposto subito come un leader tecnico e la sua continua incidenza sui risultati del Diavolo è la base su cui costruire il successo della stagione.