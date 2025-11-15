Pulisic Milan, lo scudetto non è un miraggio! Lo statunitense ci crede. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Le ambizioni del Milan in questa stagione sono state ribadite con forza da uno dei suoi uomini chiave. Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense noto come “Captain America”, ha rilasciato dichiarazioni a CBS Sports riprese questa mattina da Tuttosport, che non lasciano spazio a interpretazioni: il Diavolo punta al massimo traguardo.

Il talentuoso giocatore, che in questa stagione è diventato un pilastro nello scacchiere rossonero, ha parlato senza mezzi termini della corsa al titolo. Alla domanda se non vincere lo Scudetto renderebbe la stagione negativa, Pulisic ha risposto con grande determinazione: “È il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio.”

Le sue parole rispecchiano la mentalità vincente che il tecnico Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismorichiamato per la sua esperienza e capacità di portare titoli, sta cercando di instillare nel gruppo. La grande esperienza e la fame di successi di Allegri si uniscono alla visione ambiziosa del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’abile dirigenteche ha costruito una rosa profonda e competitiva per affrontare la stagione.

🌟 Il Valore della Vittoria: Il Lavoro Ripagato

Pulisic, che ha già assaporato la gloria di trofei importanti nella sua carriera, ha voluto anche sottolineare l’importanza del risultato finale, senza però sminuire il percorso: “Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla di meglio, vuol dire che il lavoro viene ripagato.”

Queste dichiarazioni non solo caricano l’ambiente e la tifoseria, ma mettono anche in chiaro l’intenzione del club di Via Aldo Rossi di lottare fino all’ultima giornata per il titolo nazionale. L’obiettivo fissato da Pulisic è anche l’obiettivo del club, che con il nuovo asse Allegri-Tare punta a tornare sulla vetta del calcio italiano. La mentalità vincente dell’americano sarà cruciale per i rossoneri nella lunga e difficile marcia verso lo Scudetto.