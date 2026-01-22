Pulisic Milan, digiuno da gol e occasioni sprecate: lo statunitense cerca il riscatto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il 2026 del Milan è iniziato con un’anomalia statistica che sta facendo riflettere addetti ai lavori e tifosi. Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense dotato di grande rapidità e tecnica sopraffina, vive un momento di appannamento insolito. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rendimento dell’attaccante, soprannominato “Capitan America”, è finito sotto la lente d’ingrandimento a causa di un inizio d’anno avaro di bonus.

Il digiuno di Christian Pulisic e le occasioni mancate

Nelle prime uscite di questa nuova stagione, i tifosi rossoneri non hanno ancora potuto esultare per una giocata decisiva del loro numero 11. Fa notizia, infatti, che il talento americano sia ancora a quota zero gol e zero assist in questo avvio di gennaio. Eppure, la pericolosità del calciatore non è mancata: le statistiche evidenziano come Pulisic abbia avuto diverse chance colossali per sbloccarsi, specialmente nella sfida contro la Fiorentina e nel recente match disputato contro il Lecce.

Le parole di Massimiliano Allegri sulle condizioni dell’americano

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, tecnico esperto e grande gestore di risorse umane, che ha ammesso come il giocatore non sia attualmente al top della condizione. Secondo il timoniere livornese, Pulisic è tormentato da un fastidio muscolare persistente che ne sta limitando l’esplosività e la lucidità sotto porta. La gestione di questo infortunio sarà fondamentale per il Diavolo, che ha bisogno del miglior apporto possibile dai suoi uomini di qualità.

La visione di Igli Tare e il big-match con la Roma

Sulla stessa lunghezza d’onda si trova Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente lungimirante e grande conoscitore del calcio internazionale, che monitora costantemente lo stato di salute della rosa insieme allo staff medico. La speranza di Tare e di tutto l’ambiente dei rossoneri è che il fantasista possa ritrovare lo smalto dei giorni migliori già nella prossima sfida.

L’occasione d’oro per il riscatto è fissata per domenica, nel cruciale big-match in casa della Roma. In un palcoscenico così prestigioso, il Milan si affida alla voglia di rivalsa di Pulisic per tornare a correre in campionato e superare questo momento di impasse realizzativa.