Pulisic Milan, lo statunitense entra nella storia! In rossonero solo in pochi ci sono riusciti

Christian Pulisic continua a stupire per la sua straordinaria capacità di incidere in ogni momento della partita. La recente doppietta decisiva contro il Torino, arrivata dopo essere subentrato dalla panchina, non è stata solo un exploit personale, ma un evento statisticamente raro per il Milan.

Come riporta l’autorevole agenzia statistica Opta, l’esterno americano è soltanto il terzo giocatore del Diavolo a realizzare una marcatura multipla in Serie A partendo dalla panchina nelle ultime dieci stagioni. Questo dato mette in risalto la letalità offensiva e l’impatto immediato che il numero 11 rossonero è in grado di avere quando chiamato in causa da Massimiliano Allegri.

Il Club Esclusivo dei “Subentrati d’Oro”

L’impresa di Pulisic lo inserisce in un club esclusivo di marcatori che hanno saputo ribaltare le sorti di un match entrando a partita in corso. Prima del fuoriclasse statunitense, solo due calciatori avevano raggiunto questo traguardo nelle ultime dieci annate del campionato per il Milan:

Ante Rebić: L’attaccante croato e giocatore eclettico realizzò una doppietta subentrando contro l’Udinese il 19 gennaio 2020. Santiago Gimenez: L’attaccante messicano e punta centrale della squadra mise a segno due reti entrando dalla panchina contro il Bologna lo scorso 9 maggio.

L’inclusione di Pulisic in questa lista rafforza la percezione del suo ruolo di uomo chiave, capace di trasformare le partite con i suoi guizzi improvvisi e la sua abilità nel finalizzare.

La Scelta Tattica di Allegri e l’Occhio di Tare

La capacità di Christian Pulisic di essere immediatamente pronto e decisivo è una risorsa preziosa per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il tattico esperto può contare sul capitano americano non solo come titolare inamovibile, ma anche come un cambio in grado di spaccare le difese avversarie. In un campionato intenso come la Serie A, avere un giocatore con questa efficacia statistica rappresenta un enorme vantaggio tattico.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, ha visto premiata la sua visione nel portare a Milanello un talento di caratura internazionale come Pulisic. Insieme a innesti di spessore come Luka Modrić, il centrocampista croato e Pallone d’Oro, il Diavolo ha costruito una rosa profonda e ricca di alternative di altissimo livello. La doppietta da subentrato di Pulisic non è solo un record, ma un messaggio forte sulla mentalità vincenteche sta permeando i rossoneri.