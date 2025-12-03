Pulisic, maxi-test in arrivo per l’attaccante del Milan. Gli Stati Uniti sfidano Belgio, Portogallo e Germania. Il programma

Pulisic, tre amichevoli di lusso prima dell’inizio del Mondiale con gli USA: si parte con il Belgio il 28 marzo. Il programma completo

La Nazionale degli Stati Uniti concluderà i suoi preparativi in vista del Mondiale 2026, di cui sarà Paese ospitante, con una serie di amichevoli di alto profilo contro tre colossi del calcio europeo: Belgio, Portogallo e Germania. L’annuncio è stato diramato dalla Federcalcio statunitense (Ussf).

Pulisic, il programma completo degli USA

La squadra, guidata dal tecnico Mauricio Pochettino e che annovera tra i suoi elementi chiave il rossonero Christian Pulisic e lo juventino Weston McKennie, darà il via al ciclo di sfide contro il Belgio ad Atlanta il prossimo 28 marzo. Successivamente, gli USA rimarranno in Georgia per affrontare il Portogallo di Cristiano Ronaldo il 31 marzo, sempre all’interno del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Il programma proseguirà poi a Charlotte, in Carolina del Nord, con un’amichevole la cui data è ancora da definire, prima di concludersi con il test di lusso contro la Germania al Soldier Field di Chicago il 6 giugno. Il torneo inizierà l’11 giugno. La curiosità sulla composizione dei gironi sarà soddisfatta venerdì prossimo, 5 dicembre, con il sorteggio a Washington, seguito il giorno dopo dall’annuncio del programma completo da parte della FIFA. Lo riporta l’ANSA.

